Kuzey Kutbu'nun en güçlü buz kütleleri ilk kez parçalandı

Kuzey Kutbu'nun en soğuk bölgesinde bulunan en kalın ve sert buz kütlelerinde ilk kez kırılma başladı

Bilim insanları, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'nun en soğuk bölgesinde bulunan en kalın ve sert buz kütlelerinin bile kırılmaya başladığını söyledi.

Grönland'ın kuzeyinde bulunan ve normalde yaz sıcaklarına bile dayanan bu buzulların incelerek kıyıdan uzaklaşması, "Kuzey Kutbu iklim değişikliğine en uzun direnen olacak" tezine de ters düşüyor.

BBC Türkçe'nin Guardian'dan aktardığı habere göre, Kuzey Yarımküre'deki iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları ve ılık rüzgarlar bu olaylara gerekçe gösterildi. Şubat ayından bu yana sıcaklıklarda görülen anormal artış da, bu ayın başında buzulların rüzgarlara direniş göstermesini daha da zorlaştırdı.

Temmuz ayında Grönland'ın Innaarsuit Köyü, dev bir buzdağının yaklaştığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Ruth Mottram, Grönland'in kuzeyindeki buzulların "neredeyse tamamının" parçalanma ve kırılma belirtileri göstererek daha hareketli olduklarını söyledi.

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı Walt Meier ise, "Buzullar ortalama 4 metreden fazla kalınlığa sahip ve bu yoğunluklarıyla bu kadar kolay hareket etmemeleri beklenir. Ancak geçtiğimiz kış aylarında ve bugün rüzgarlar buzulları giderek kıyılardan uzaklaştırıyor" dedi.