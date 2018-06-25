Küçükkaya: İnce bir gazeteciyi harcamayı tercih etti

İsmail Küçükkaya, İnce'yle mesajlaşmasını yayınlamasının ardından Muharrem İnce'nin kendisine yönelttiği eleştirilerine yanıt verdi.

RS FM'e konuk olan İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Küçükkaya, "Ben Muharrem İnce'yle rakı balık masasında değildim, gazeteci olarak soru sordum" derken, Muharrem İnce'nin mesajlaşmalarını duyurduğunu öğrendikten sonra kendisine bir mesaj daha attığını söyledi. Küçükkaya "Muharrem İnce'yle mesajlaştıktan 20 dakika sonra bana geri dönüş yaptı ve 'Bu dostaneydi neden duyurdun' dedi" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya İnce'yi sert bir dille eleştirirken "Muharrem İnce attığı mesajları kullanacağımı biliyordu ve o mesajlar nedeniyle kitlesi üzerinde oluşan olumsuz havayı dağıtmak için bir gazeteciyi harcamayı tercih etti" dedi.