Küba Devrimi'nin 59. yılı Ankara'da kutlandı

Küba Devrimi’nin 59. yıldönümü Ankara’da Kübalı ünlü fotoğrafçılar Liborio Noval ve Roberto Chile fotoğraflarından oluşan “Devrim” isimli serginin açılışı ile kutlandı.

Küba Devrimi’nin 59. yıldönümü Ankara’da Kübalı ünlü fotoğrafçılar Liborio Noval ve Roberto Chile fotoğraflarından oluşan “Devrim” isimli serginin açılışı ile kutlandı.

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, José Martí Küba Dostluk Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile 9 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Belediyesi’ne bağlı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlamaya Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez yaptı. Büyükelçi Amorós, devrimin 1 Ocak 1959 tarihinde efsanevi lider Fidel Castro önderliğinde Batista diktatörlüğüne son verilmesiyle başladığını ve Küba halkının çağdaş zamanların en derin ve en radikal devrimine sahip olduğunu dile getirdi. Büyükelçi Amorós 50 yılı aşkın süre boyunca emperyalizmin, işgal ve abluka dahil tüm saldırganlığına rağmen Küba halkının birlik, dayanışma, adalet ve onur gibi değerlerini sarsamadığını aktardı. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen son zamanların en büyük doğal felaketlerinden biri Irma Kasırgası’nın bıraktığı ağır hasarın da Küba halkının birlik, disiplin, örgütlülük ve dayanışma erdemleriyle üstesinden gelindiğine değindi. Küba halkının ABD ablukasına boyun eğmediğini belirten Büyükelçi Amorós Kübalıların José Martí ve Fidel Castro’nun mirasına her daim sahip çıkacağını vurguladı.

DEVRİMLE GELEN YENİ TOPLUMSAL DÜZEN

Büyükelçi Amorós’tan sonra sözü José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Gözde Somel aldı. Somel konuşmasında devrimle gelen bağımsız ve özgür yaşam ile eşit ve adil toplumsal ilişkilerin Kübalıların yıllardır temel esin kaynağı olduğunu dile getirdi. Devrimle gelen yeni atmosferde eğitimli ve sağlıklı yeni bir toplumun oluşmasıyla ve sınıflı toplumun ortadan kalkmasıyla güvenin hakim olduğu söylerken sosyal barış ve bireysel özgürlüklerin Küba halkının bir diğer kazanımı olduğunu kaydetti. Somel sözlerini Küba dostlarının Küba Devrimi’nin toplumsal atmosferde tarih ve sorumluluk bilinci ile yetişmiş çok sayıda genç kadrosuyla yoluna devam edeceğinden kuşku duymadığını söyleyerek bitirdi.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

Son konuşmayı Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner yaptı. Güner konuşmasında “Başka Bir Dünya Mümkün!” anlayışını ülkesinde hayata geçiren Fidel Castro’nun, daha eşit, özgür ve mutlu bir gelecek hayali, bugün sadece Küba’da değil, Latin Amerika’da, Afrika’da, Ortadoğu’da ve Avrupa’da emek ve özgürlük mücadelelerine ışık tuttuğunu söyledi.

Etkinlik ünlü Kübalı fotoğrafçılar Liborio Noval ve Roberto Chile’nin Küba Devrimi’nin çeşitli dönemlerinde çektikleri fotoğraflarından oluşan “Devrim” isimli serginin açılışı ile son buldu. Açılışta Kübalı sanatçı Hakely Nakao Chavez sahne aldı.