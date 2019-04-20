Kocaeli Valiliği'nden Gebze'deki polis saldırısına ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesindeki cezaevi önünde çocukları için nöbette bulunan annelere yönelik polis saldırısı hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Gebze’de açlık grevinde olan çocukları için nöbette olan annelere polisin copla iterek müdahale etmesini meclis gündemine taşıma kararının ardından, konuya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Valiliğin açıklaması şöyle: