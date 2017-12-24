KHK'dan iki çarpıcı karar: Vakıflar Bankası Hazine'ye devrediliyor, bir ilçe taşınıyor

Yayımlanan yeni KHK ile Vakıflar Bankası Hazineye geçecek.

Yeni yayımlanan 696 sayılı KHK ile Vakıflar Bankası'nın Hazineye geçeceği belirtiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerinin tamamı Hazineye devredilecek. Karşılığında vadeli kira sertifikası ihraç edilecek. Vadeleri 2 aydan 4 yıla kadar 5 farklı sürede olacak.

Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetliler Vakfının (C) grubu hisseleri de Hazinenin bağlı olduğu Bakanın isteği üzerine Hazineye devredilebilecek. Karşılığında Sandığa, Devlet İç Borçlanma Senetleri verilecek.

Mülhak vakıflara ait hisseler de vakıf mütevellileri isterlerse parası peşin ödenmek koşuluyla Hazineye devredilecek.

Bankanın Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Yönetim Kurulu’ndan çıkarılıyor. Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bağı koparılıyor.

Banka Genel Müdürünü başbakan atıyordu. KHK ile Banka Yönetim kurulunca seçilmesi öngörülüyor.

GEMLİK İLÇESİ TAŞINIYOR MU?

Geçici 25’inci maddesinde Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında olduğu için başka yere taşınması gereken ve ormana dönüştüremeyecek ya da tarım yapılamayacak yerlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığının önerisiyle Bakanlar kurulu kararlarıyla belirlenen alanların orman dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına kaydedilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek.

Orman sınırı dışına çıkarılan kadar Hazine taşınmazı orman yapılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis ediliyor.

Bu madde kapsamında nakline karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütüyor.