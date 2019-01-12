Kenevire izin verilen 19 ildeki çiftçilerin son başvuru tarihi belli oldu

Kenevir üretimi izni bulunan 19 ildeki çiftçileri heyecan sardı. Maliyeti yüksek olduğu için kenevire ilgi göstermeyen çiftçiler, verilecek teşvikleri merakla bekliyor. İzinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin, 1 Nisan'a kadar başvuru yapması gerekiyor. CHP'li vekil Sarıbal ise AKP'nin kenevir üzerinden yeni bir rant kapısı yaratacağını söyledi.

Türkiye'de kenevir üretiminde yeni bir dönemin başladığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gıda ve Tarım Bakanlığı kenevirin üretimi konusunda çalışmalara başlıyor" cümlesiyle duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kenevirin nasıl üretildiği, nerelerde kullanıldığı, kimlerin kenevir üretebileceği gibi sorular da beraberinde geldi.

1 NİSAN’A KADAR BAŞVURU

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Nisan'a kadar yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvuracak.

Kenevir yetiştiriciliği yapan çiftçiler, kamu görevlilerinin yetiştiricilik alanında yapacağı kontrollere yardımcı olmakla, hasat sonrasında esrar elde edilmesini önlemek için kenevirin yan dal, yaprak ve çiçek gibi artıkları derhal imha etmekle yükümlü kılındı.

Hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevirler imha edilecek ve konu adli mercilere intikal ettirilecek.

KENEVİR ÜRETİMİ HANGİ İLLERDE YASALAŞTI?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından öncelikle 1990 yılında çıkarılan kanun ve Ekim 2016’da güncellenen yönetmeliğe göre Türkiye’nin 19 ilinde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verildi. Karar Resmi Gazete’de de yayınlandı. Bu illerde izin verilen ölçüde üretimin yapılmasına izin verilecek.

İşte o iller: Amasya , Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak.

15 YILDA ÜRETİMİ AZALDI

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günkü konuşmasında söylediği, “Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor” sözleri ise gerçeği tam olarak yansıtmıyor.

Rakamlar, kenevir üretiminin AKP iktidarı döneminde büyük düşüş yaşadığını gösteriyor. 1980'li yıllarda 14 bin ton olan kenevir üretimi 2000 yılında 1244 tonken AKP iktidarı döneminde hızla düşmeye başladı.

2004'te 30 tona düşen yıllık üretim, 2013 yılından bu yana 1 ton olarak seyrediyor. 2016'daki yönetmelik de üretim rakamını artırmaya yetmedi. Kenevir ithalatı ise AKP döneminde adeta patladı. 2000 yılında 592 tonluk kenevir tohumu ithalatı için 321 bin 479 dolar ödenirken, 2017'de bin 921 ton için ödenen rakam 2 milyon 372 bin dolara çıktı.

4 MİLYAR DOLARLIK PAZAR HIZLI BÜYÜYOR

Nüfus artışına ve birçok ülkede kullanımının serbest bırakılmasına paralel olarak kenevir pazarı hızlı bir büyüme trendi izliyor. Kenevir bitkisinden lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi üretilirken, tohumu ise ilaç, yağ ve kuş yemi olarak kullanılıyor. Grand View Research raporuna göre 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

'YENİ RANT KAPISI YARATILACAK'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “AKP'nin bitirdiği ve unutulmaya yüz tutmuş kenevirin yeniden üretilmesi olumlu gelişme. Ancak kenevirin üretimi de, AKP'nin tarımı ithalata dayandırma politikası sonucu yok denecek hale gelmiştir” dedi.

Erdoğan'ın dün vatandaşlara promosyon olarak milyonlarca kenevirden yapılmış file dağıtılacağını söylediğini belirten Sarıbal, “Bugün kenevir üretimine başlansa bile ülke ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapılamayacağı aşikar. İşte burada ithalattan yeni bir rant kapısı yaratılacaktır. Burada yandaş firmalar kurularak yeni bir sektör inşa edecekler” diye konuştu.