Kasten yaralama cezası alan din öğretmeni hâlâ müdür koltuğunda

Ankara'nın Akyurt ilçesinde "proje okul" adı verilen okullardan Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü ilahiyatçı Adem İlhan, bir öğrenciyi dövdüğü için "nitelikli yaralama" suçundan yargılanıp ceza aldı. Öğrenciye yönelik "nitelikli yaralama" suçunu işlediği mahkeme kararıyla tescillenen din dersi öğretmeninin halen müdür koltuğunda oturmaya devam etmesi tepkilere yol açtı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullah Gülen cemaatine ait özel okullardan biri olan ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek "proje okul" ilan edilen Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dayak skandalı yaşandı.

2017'nin Ocak ayından beri "proje okul"da müdürlük yapan ilahiyatçı Adem İlhan, 12 Ekim 2017 günü 10'uncu sınıf öğrencisi M.F.A. adlı öğrenciyi "sigara içtiği" iddiasıyla dövdü. Üç öğrenci de dayak skandalına tanık oldu. Mağdur öğrenci M.F.A. polisi arayarak okul müdürünü şikayet etti. Okula gelen polisler mağdur ve tanık öğrencileri dinleyip tutanak tuttular. Kamera görüntülerini izlemek isteyen polisler, kamera odasının kilitli olması nedeniyle görüntüleri tespit edemediler. Olayın ertesi günü 13 Ekim 2018'de sabahın erken saatlerinde okula gelen iki kişi, "arızalı" olduğunu söyleyerek kameraları söküp götürdü.

Mağdur ve tanık öğrenciler şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne de (BİMER) yazdı.

Bunun üzerine din dersi öğretmeni olan müdür Adem İlhan, Akyurt Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. Şikayetçinin ve tanıkların ifadeleri ile doktor raporlarını değerlendiren mahkeme, 4 Nisan 2018 günü Türk Ceza Kanunu'nun "nitelikli yaralama" maddesi uyarınca Adem İlhan'ı suçlu bularak 3 bin lira para cezasına hükmetti. Mahkeme sanığın durumun göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın beş yıl boyunca denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Dayak skandalına tanık olan bir öğrencinin CİMER'e yazdığı şikayet üzerine, MEB CİMER sisteminden gelen yanıtta da "Öğretmene aylıktan kesme cezası uygulandığı" bildirildi.

CEZALARA RAĞMEN HÂLÂ MÜDÜR KOLTUĞUNDA

Mahkemenin "nitelikli yaralama" cezası verdiği, Milli Eğitim Bakanlığının da "aylıktan kesme" cezası uyguladığı din dersi öğretmeninin, aynı okulda halen müdürlük yapmaya devam ettiği öğrenildi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin tepki gösterdiği bu duruma Milli Eğitim Bakanlığının duyarsız kalması dikkat çekti.

Müdür Adem İlhan'ın geçen yıl ders işlenen sınıfa girip "Yakınlarda birisi ölmüş, öğrenciler Kuran okusunlar" diyerek bir grup öğrenciyi dersten çıkararak cenaze evine götürdüğü de öğrenildi.