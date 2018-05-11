Karamollaoğlu: İkinci tur için belirlenmiş bir politikamız yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “İkinci tura kim kalırsa kalsın, bizim ‘şu partiye veya diğerine destek veririz’ gibi önceden belirlenmiş bir politikamız yok” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karamollaoğlu "HÜDA-PAR'la anlaşılmış bir ittifak yok. Abdüllatif Şener CHP'den vekil adayı olduğu yönünde bilgi geldi. İkinci tura kim kalırsa kalsın, diğer parti tabanları destekledikleri partinin liderlerinin işaret ettiği adaya destek vermeyecek. Bizim ‘şu partiye veya diğerine' destek veririz gibi önceden belirlenmiş bir politikamız yok" diye konuştu.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaretinde 15 Temmuz'da hayatını kaybeden ibrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaşan Karamollaoğlu "Üstüne yürümek gibi bir şey söz konusu olamaz. Yanına vardığımda yoğun bir infial içindeydi, dinlememekte inat etti. Ben de en sonunda ‘ne halin varsa gör'. Özellikle AK Parti destekçileri yalana sığınıyor" dedi.

Karamollaoğlu Zaman Gazetesi davasıyla ilgili "Ali Bulaç'ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay Bey'in de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi" diye konuştu.

Seçimlerle ilgili konuşan Karamollaoğlu "Önümüzdeki seçimler, en kritik seçim olacak. Türkiye 15 yıldır bir parti tarafından yönetiliyor. Geldiğimiz nokta iç açıcı değil. İktidar da öyle düşünüyor olmalı ki manifesto yayınladı. Normal şartlarda manifestolar iktidar tarafından değil iktidara karşı yayınlanır. Sayın Cumhurbaşkanı, hem şikayet eder hem de şikayet edilen konumunda. Sorunlar derinleşti. Dün söyledikleri bugün önlerine geldiğinde muhakkak kendileri bile şaşırıyorlar. Avrupa'yla bütünleşecektik. Adalet ve barış gelecekti. Ekonomide önemli adımlar atacaklardı. Devletin elinde ne var ne yok satıldı. Rant üretimin önüne geçti" dedi.