Kaftancıoğlu: Siyasi ikbal beklentisiyle değil ilkeyle karar verin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kurultay tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Siyasal ikbal beklentisiyle değil ilkeyle karar verin' dedi.

CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'de yaşanan kurultay tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Siyasal ikbal beklentisiyle değil ilkeyle karar verin" yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabından 5 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı kurultay açıklamasını yeniden paylaşan Kaftancıoğlu, "O/Hal gitmiş Bu/Hal gelmişken buna rağmen gündemi kurultay ve imza savaşları olanlara vereceği ya da vermeyeceği imzaya pazarlık usulü karar verenlere diyeceğim; siyasi ikbal beklentisiyle değil ilkeyle karar verin. İlkeli olmanın yolu da tutarlı olmaktan geçer. Hırsla değil akılla" şeklinde açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, 24 Haziran sonrası CHP içindeki gerilimlere dair 5 Temmuz'da yaptığı açıklamasında, parti içi tartışmaların kişiler üzerinden değil, sistem ve geleceğe yönelik yol haritası üzerinden yapılması gerektiğini ifade ederek, "Yapılacak çok işimiz, alınacak çok kararımız varken enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek yerel seçimlere odaklanmak atılacak en doğru adım olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.