Kadın cinayetleri: Haziran'da 39 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2018 yılı Haziran ayı raporunu yayımladı. Platformun internet sitesindeki rapora göre Haziran ayında 39 kadın katledildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen ay şiddete bağlı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma olduğunu iddia etmişti ancak açıklanan tablo durumun öyle olmadığını gözler önüne serdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her ay açıkladığı rapora göre, 2018'in Haziran ayında kadın cinayetlerinde artış yaşandı.

Haziran'da bir önceki aya göre kadın cinayetlerinde artış oldu. Kadın cinayetlerinde bu ay dokuz kadının ölümü şüpheli ölüm iken, 18 kadının ölümü tespit edilemedi.

Yayımlanan rapora göre kadın cinayetinin en çok işlendiği iller İstanbul’da 4, Antalya’da 4, Bursa’da 3, İzmir’de 3, Muğla’da 3 cinayet olmak üzere beş il oldu.

SIĞINMA EVLERİNDEKİ BİNLERCE KADIN OY KULLANAMADI

Raporda sığınma evlerindeki kadınlara oy kullandırılmadığına da işaret edilerek, "Ülkenin en kritik seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimlerinde sığınma evlerindeki 12 bin kadının oy kullanması engellendi" denildi.

Platformun geçen ayki raporuna göre Mayıs ayında 37 kadın katledilmişti.