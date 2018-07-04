Kadın cinayetleri: Haziran'da 39 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her ay açıkladığı rapora göre, 2018'in Haziran ayında kadın cinayetlerinde artış yaşandı.
Haziran'da bir önceki aya göre kadın cinayetlerinde artış oldu. Kadın cinayetlerinde bu ay dokuz kadının ölümü şüpheli ölüm iken, 18 kadının ölümü tespit edilemedi.
Yayımlanan rapora göre kadın cinayetinin en çok işlendiği iller İstanbul’da 4, Antalya’da 4, Bursa’da 3, İzmir’de 3, Muğla’da 3 cinayet olmak üzere beş il oldu.
SIĞINMA EVLERİNDEKİ BİNLERCE KADIN OY KULLANAMADI
Raporda sığınma evlerindeki kadınlara oy kullandırılmadığına da işaret edilerek, "Ülkenin en kritik seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimlerinde sığınma evlerindeki 12 bin kadının oy kullanması engellendi" denildi.
Platformun geçen ayki raporuna göre Mayıs ayında 37 kadın katledilmişti.