Kaçtığı iddiasıyla bir kişi polis tarafından vuruldu

Durdurulan ve hakkında arama kararı bulunan bir kişi, iddiaya göre polisten kaçması üzerine silahla vurularak yaralandı.

İstanbul'un Bakırköy İlçesi, Ataköy Mahallesi Orkide Sokağı'nda durumlarından şüphelendikleri üç kişiyi durdurdu. Bu kişilerden M.T.'nin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık" suçlarından emniyette 9 kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında arama kararı da olduğu tespit edildi. İddiaya göre zanlı, polis merkezine götürülmek üzere bindirildiği ekip aracından atlayarak kaçtı. Polisler tarafından silahla yaralanarak yakalanan M.T., daha sonra götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.