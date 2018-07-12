İzmir'de su zammından sonra toplu ulaşıma da zam

İzmir'de üç gün önce suya yapılan yüzde 5 zammın ardından, Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma da tam biletlerde yüzde 5, öğrenci ve 60 yaş üstü biletlerde yüzde 9 zam yaptı. Yeni tarifeye göre merkez ilçelerde tam bilet 2.86 TL’den 3 TL’ye yükseldi. Yüzde 5'lik su zammı da 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu başkan vekili Sırrı Aydoğan başkanlığında gerçekleşti.

ULAŞIMA YÜZDE 5 İLA YÜZDE 9 ORANINDA ZAM

Oturumda İzmir ulaşımının yeni tarifeleri belli oldu. Buna göre ulaşımda tam bilet fiyatına yüzde 5, öğrenci ve 60 yaş üstü biletlere yüzde 9 oranında zam yapılmış oldu.

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle kentte düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşımın ücretsiz olacağı görüşüldü. İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Valiliği’ne gönderdiği resmi yazı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayacağı geçici düzenlemede 15 Temmuz günü saat 20.00 ile 16 Temmuz saat 06.00 arasında kentte ulaşım ücretsiz gerçekleşecek.

YENİ FİYATLAR

Yeni tarifeye göre merkez ilçelerde tam bilet 2.86 TL’den 3 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öğretmen bileti 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükseldi.

Baykuş tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 3.30 TL’den 3.60 TL’ye, öğretmen bilet 4.40 TL’den 5 TL’ye yükseldi.

Havalimanı tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL, öğrenci ve 60 yaş bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğretmen bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye yükseldi.

15 kilometre sonrasında ise kilometre başına eklenen fiyatlarda da değişiklik oldu. Tam bilette 0.10 kuruş eklenirken yeni tarifede 0.11 kuruş eklenecek. Öğrenci ve 60 yaş bilette 0.05 eklenirken 0.06 kuruş eklenecek. Öğretmen bilette 0.07 kuruş eklenirken 0.08 kuruş eklenecek.

İZBAN’da da tam bilet tarifesinde 25 kilometrelik ilk biniş ücreti 2.86 TL’den 3 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilette 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öğretmen bilette 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükselme oldu. 25 kilometrenin ardından kilometre başına tam bilette 0.08 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletinde 0.05 kuruş, öğretmen biletinde ise 0.06 kuruş ilave ücret yansıyacak.

ÜÇ BİNİŞLİK BİLETLERE DE ZAM

Ayrıca üç binişlik bilet 10 TL’den 11 TL’ye, 5 binişlik bilet 15 TL’den 17 TL’ye, 10 binişlik bilet 29 TL’den 32 TL’ye çıkarıldı.

ÜÇ GÜN ÖNCE SUYA ZAM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu üç gün önce Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında gerçekleşmiş, bu toplantıda suya yüzde 5 oranında zam yapılmıştı.

Yeni fiyat tarifesine göre konutlarda 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 3.06 TL'den 3.21 TL'ye yükselirken, 21 metreküp ve üzeri harcamada 6.81 TL'den 7.15 TL’ye yükseldi.

Konut dışı kademesiz tarife ise 7.02 TL’den 7.38 TL’ye yükseldi.

Resmi daire kademesiz 4.58 TL’den 4.81 TL’ye, park ve mezarlık kademesiz 3.78 TL’den 3.97 TL’ye, organize sanayi kademesiz 4.76 TL’den, 5.00 TL’ye, NATO ve elçilik kademesiz 7.22 TL’den 7.58 TL’ye, eski köyler kademesiz 0.77 TL’den 0.81 TL’ye, ilçe tarımsal ve hayvan sulama 0-20 metreküp arası 1.53 TL’den 1.60 TL’ye, 21 ve üzeri ise 3.06 TL’den 3.21 TL’ye, belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 1.53 TL’den 1.60 TL’ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 0.77 TL’den 0.81 TL’ye, şehit-gazi aboneleri 0-20 metreküp arası 1.53 TL’den 1.60 TL’ye yükseltilirken, 21 ve üzeri ise 3.41 TL’den 3.58 TL’ye yükseldi.

Su zammı 1 Ağustos itibariyle uygulanacak.

İzmir'de geçen yıl Temmuz ayında, bu yıl da Ocak ayında suya zam yapılmıştı.