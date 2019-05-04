İzmir'de beşinci semt evi Bayraklı'da açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) “Emekçilere!” başlıklı konferansında açılışları kararlaştırılan Semt Evleri'nin bir yenisi, bugün İzmir Bayraklı'da açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) semt evlerinin bir yenisi bugün İzmir Bayraklı'da açıldı.

Açılışta TKP İzmir İl Örgütü adına söz alan Başar Özer31 Mart yerel seçimleri döneminde ve öncesinde Bayraklı'da yoğun bir çalışma yürüttüklerine ve Bayraklı halkının TKP'ye yoğun ilgi gösterdiğine değindi. Bu ilginin karşısında Bayraklılı emekçileri yalnız bırakmamaya ve mücadeleye katılmalarını sağlamaya niyetli olduklarını belirtti.

TKP Bayraklı İlçe Örgütü adına konuşan Rahmi Rençber ise Semt Evi'nde yapılacak etkinliklerden bahsetti. Bayraklı'da emekçiler arasında dayanışmayı güçlendirmek için Bayraklı sakinleri ile birlikte TKP'lilerin ellerinden geleni yapacağını vurguladı.

Açılış konuşmalarının sonunda, seçim süreci ve hemen sonrasında TKP'ye katılan Bayraklılılara "hoşgeldin" demek adına birer kitap hediye edildi ve TKP dostlarına örgütlenme çağrısında bulunuldu.

TKP dostları açılış sonunda TKP üyelik formlarını doldurdu.

Bayraklı Merkez Semt Evi Adresi: Bayraklı Mahallesi, 1909 Sokak, No:12 (Piyale İlkokulu Arkası)