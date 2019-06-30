İzmir Menderes'te orman yangını: Oteller tahliye edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangının ardından bu sefer de Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı. Otellerde konaklayanlar ekipler tarafından tahliye edildi.

İzmir’in Menderes ilçesinin turizm bölgesi Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde oteller bölgesi olarak bilinen yerde, ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden ötürü yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Akşam üzeri İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Beş yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu da trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor. İLGİLİ HABER İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını