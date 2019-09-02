Istranca Ormanlarında 17 bin ağaç kesilecek

Istranca Ormanları onlarca maden ocağı tarafından tahrip edilmeye devam ediyor. Şirketlerden biri maden ocağında kapasite arttırımı istedi, emir telakki edildi, 17 bin ağaç kesilecek. Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksel Çidam, 'Milenyum çağında Istrancalar’da taş devri yaşanıyor' dedi.

Istranca Ormanları onlarca maden ocağı tarafından tahrip ediliyor. Şirket maden ocağında genişleme ve kapasite artırımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Proje için alanda yaklaşık 17 bin ağaç kesilecek.

'MİLENYUM ÇAĞINDA TAŞ DEVRİ YAŞANIYOR'

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksel Çidam, “Gelecek nesillerin yaşam alanlarını ve yaşam hakkını yok etmeye kimsenin hakkı yok. Onlar bunu hak etmiyor. Milenyum çağında Istrancalar’da taş devri yaşanıyor. Proje alanından etkilenecek, doğal ve kültürel varlıklar, orman, su, insan ve köy var. Hepsini yok edecek, dinamitlerin patlayacağı taşocağı açılmak isteniyor. İnsaf” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Kırklareli Çukurpınar köyü yakınlarında Özberce Madencilik İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. “Dolomit Ocağı Kapasite Artışı ve Kırma-Eleme Tesisi” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk olarak 2017 yılında başvurdu. Şirket hazırladığı dosyada 2006 yılında kalker ocağı için 17.52 hektarlık alanda 14 bin 580 ton üretim kapsamında “ÇED Gerekli Değildir Kararı” aldığını anımsattı. Daha sonra alanı 17.52 hektardan 51.4 hektara genişletmeyi planladığını ancak 51.4 hektarlık alanın 11.93 hektarlık kısmının Kırağı Kayrak Kalesi 1. dereceden arkeolojik sit alanı ve orman gençleştirme sahası içerisinde kalmasından dolayı söz konusu alandan çıkarılmasının istendiğini anlattı. Şirket dosyada “Bu talep doğrultusunda 51,4 hektarlık proje alanı revize edilerek 39.17 hektar olarak düzenlenmiştir” denildi.

16 BİN 752 AĞAÇ

Proje kapsamında ocak üretim faaliyetleri, 39.17 hektarlık alan içerisinde belirlenen 4.3 hektar ve 19.5 hektar büyüklüğünde iki adet ocak sahasında açık işletme yöntemi ile basamaklarda gevşetme patlatması yapılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu arazi “Ormanlık alan” vasfında ve meşe ağaçları var. Alanının 640 metre batısında Çukurpınar köyü var. Proje alanın doğu ve kuzey kesimi tamamen ormanlık sayılan alandan oluşuyor alanın güney kesiminde ise buğday ve ayçiçeği tarımı yapılıyor. Ayrıca proje dosyasında ocak, kırma eleme tesisi, stok alanları, şantiye alanı ve benzeri için 28.3 hektar alan içerisinde ağaç kesimi olacağı belirtildi. Dosyada “Yapılan hesaplamalara göre faaliyetlerin sürdürüleceği alanlarda yaklaşık 16.752 adet adet ağaç kesimi söz olacaktır. Kesimi söz konu olacak ağaçların büyük çoğunluğu (15 bin 815 adet) bozuk meşedir’ denildi. Şirket, kesilecek ağaç sayısının 5 katı kadar ağaç dikimi yapılacağını öne sürdü.