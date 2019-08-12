İstanbul trafiği bayramın ikinci günü yemyeşil

İstanbul'da yollar bayramın ikinci gününde de boş kaldı. İBB yoğunluk haritası yüzde 4'ü gösterdi.

Kurban Bayramı'nın 2. gününde İstanbul'un yolları boş kaldı. Pazartesi günleri yoğun trafiğin yaşandığı İstanbul'da trafik doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçüldü. Kurban bayramı öncesinde yoğun trafiğin yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç geçişleri havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı öncesinde yüzde 54'lere varan trafik doluluk oranı ölçülen İstanbul'da trafik sıkışıklığından eser kalmadı. Bir çok İstanbullunun tatil yörelerine yada memleketlerine gitmesinin ardından bayramın 1.günü yüzde 25'lere kadar düşen trafik doluluk oranındaki düşüş Bayramın 2.gününde de sürdü. Kurban bayramının 2.gününde trafik doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçüldü.