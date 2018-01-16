İsmailağa cemaati ekranında Atatürk'e yolsuzluk suçlaması

İsmailağa cemaatinin televizyonu FM TV'deki bir programda Mustafa Kemal'e yolsuzluk suçlamasında bulunuldu. “Vahdettin kendine yetecek kadarını aldı, Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı” sözlerinin sarf edildiği kanala "uyarı" cezası verildi.

RTÜK, İsmailağa cemaatinin televizyonu olan FM TV’ye yayınlanan “Saklı Gerçekler” programında Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü programda 25 Ekim 2016’da sarf edilen “Çanakkale Savaşı'nda hilafetin 400 bin silahsız cengaverine bilerek size ölmeyi emrediyorum dedi” ve “Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı” sözlerini 7 Temmuz 2017’de ilettiği ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, RTÜK kanala yaptığı uyarıda bu yönde sözlerin bir daha tekrarlanması halinde kanalın lisansını iptal edeceğini bildirdi.

CEMAAT EKRANINDAKİ SÖZLER

Hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılara yer verildi:

“Programda Çanakkale Savaşı konuşulurken ‘Hilafet’in 400 bin silahsız cengaverine bilerek size ölmeyi emrediyorum dedi. Hilafetin ve saltanatın gerçek askerlerinin kıyımı yapıldı orada.’ ve 'Filistin’de 65 bin askerimiz 365 bin topla esir bırakıldı’ deniliyor. Atatürk’ü Koruma Kanunu eleştirilirken, ‘Senin hakkında koruma yasaları var. Demek ki mide bulandıracak işlerin var’ deniliyor. Atatürk’ün mal varlığı konuşulurken ise ‘Sultan Vahdettin Han tüm sarayı boşaltabilecekken kendine yetecek kadarını aldı. Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı. Neymiş ölürken bağışlamış’ deniyor.”

Üst Kurul bu sözler nedeniyle kanalın “Devletin arlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Aynı maddeden bir ihlal daha olursa kanalın lisansı iptal edilecek.