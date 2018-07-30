İslamcılar Tamimi'yle uğraşıyor

Sosyal medyada İslamcılar, Ahed Tamimi'yi hedef aldı.

Sosyal medyada İslamcı kimlikleriyle bilinen hesaplar, İsrail'in uzun süre hapiste tuttuğu Ahed Tamimi hakkında paylaşımlar yaptı. Tamimi'nin Filistin mücadelesini "sekülerleştirme" hedefi taşıdığını söyleyen hesaplardan yapılan paylaşımlar şöyle:

"Facebook üzerinden bir arkadaşın Ahed Tamimi hakkında ulaştığı bilgileri paylaşmış. Bu Kızın Filistin Direnişi İçin Seküler ve Sosyalist Bir gerilla Mücadelesi Formu Kazandırmaya Yönelik Proje olduğunu aktarıyor. "

"Dikkat ettiniz mi? Filistin'de direnen o kadar çok başörtülü bayan varken (çoğunda şehit oldu) neden Ahed Tamimi örnek veriliyor. 1.5 ay İsrail'de tutuklanan Ebru Özkan'ı ne kadar gündem yaptılar? Burada bir noktada sıkıntı yok mu?"

"Ahed Tamimi hakkında sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşım. Tamiminin hapse girmeden önceki hali ile şimdiki hali. Paylaşımlarda hapiste çok iyi bakındığı aktarılıyor."

"Tıpkı bir ABD'li ve İsrailli gibi giyinen Ahed Tamimi'ye hapishanede ne kadar da iyi bakılmış öyle. İsrail hapishanelerinde onca Filistinli şehit ediliyor, işkence sonucu akli dengelerini kaybediyorken, Ahed ne kadar da kilo almış! İsrail, bir teşekkürü hak etmiyor mu sizce?! "

"CNN, israil'in elinde 8ay tutuklu kalan Tamimi'yi, bir haberde tam 20 kez "cesur kız" diye övüyor.. Filistin'e başka bir ülkeden göç etmiş ailesi deniyor. kızın hiç hapisten yeni çıkmış hali yok. Filistin'lilere de hiç benzemiyor. Sahte bir KAHRAMAN büyütmeye çalışıyorlar sanki.."

"İsrail’in Ahed Tamimi’yi bırakması üzerine düzenlenen sevinç gösterilerimiz bittiyse, artık dalgalı saçlarını savuramadan (!) İsrail askerlerince 18’inde kurşuna dizilerek şehid edilen kızlarımızı konuşabilir miyiz? Vitrindekilerine bakarken Şehitlerini unutan bir Ümmet olduk."