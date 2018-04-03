İskoçya'da dinazor ayak izleri bulundu

İskoçya'daki Skye Adası'nda, Orta Jura döneminden kalma dinazorlara ait ayak izleri keşfedildi.

Bilim insanları, İskoçya'daki Skye Adası'nda Orta Jura döneminden kalma antik dinozor parkurları keşfetti.

Çalışmanın yapılmasına yardımcı olan üç akademik kurumdan biri olan Edinburgh Üniversitesi'ne göre, 170 milyon yaşında olan düzinelerce ayak izinin keşfi uluslararası önem taşıyor çünkü Orta Jura döneminden kalan fosillerin sayısı çok az. Üniversite, bu evreyi “dinozor evriminde önemli bir dönem" olarak niteliyor.

İzlerin büyük çoğunluğunun, Brontosaurus'un kuzenleri olan uzun boyunlu sauropodlar ve Tyrannosaurus rex'in kuzenleri olan terapoidlere ait olduğu belirtiliyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Steve Brusatte, okulun web sitesinde yaptığı açıklamada, “Skye Adası'na ne kadar çok bakarsak, o kadar fazla dinozor ayak izi buluyoruz. Bu yeni alan, iki farklı dinozor türünü kaydediyor - Brontosaurus'un uzun boyunlu ve T. rex'in keskin dişli kuzenleri- sığ bir lagünün etrafında asılı, İskoçya daha sıcakken ve dinozorlar küresel egemenliğe doğru yürüyüşe başladığında buradalardı" diyor.

Adada, 50 çift ayak izi bulunduğu bildiriliyor.