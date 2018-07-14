IŞİD şüphelilerinin tamamı serbest

Samsun’da IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yedi kişi, çıkarıldıkları mahkemenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Samsun’da IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu yedi kişi serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Temmuz’da, IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında il merkezindeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli daha sonra adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Irak uyruklu diğer yedi şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Adliyesine çıkarılan yedi şüpheliden üçü savcılık ifadesinin ardından, dört şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.