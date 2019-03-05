İşçiler toplu iş sözleşmesini çiğneyen Maltepe Belediyesi'ni protesto etti

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube üyesi olan Maltepe Belediyesi işçileri, imzalanan toplu iş sözleşmesine uymayan belediyeyi bir basın açıklaması ile protesto etti.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube üyesi olan Maltepe Belediyesi işçileri, imzalanan toplu iş sözleşmesini çiğneyen belediyeyi protesto etti.

Belediye binası önündeki basın açıklamasında, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam'' ve ''Zafer direnen emekçinin olacak'' sloganları atıldı.

Açıklamayı Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Yenigül Özen Çoşkun yaptı. Coşkun, 19 Kasım 2018 tarihinde Maltepe Belediyesi şirketlerinin yetkilileri ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin üç ay geçmesine rağmen verilmediğinin altını çizdi ve ''Toplu iş sözleşmesinde işçilere tanınan mali, idari ve sosyal haklar verdikleri emek ve dökdütkleri alınteri Maltepe Belediyesinin gerçek sahipleri olan işçilere verilmeden Belediye yönetimi tarafından gasp edilmeye çalışılmaktadır. Maltepe Belediyesi şirketlerinde çalışan 1400 kadar üyemiz ile birlikte kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz'' dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu seçim atmosferini de dikkate alarak diyalog yolu ile çözülmeye çalışılan sürecin, belediye yönetiminin hukuku tanımayarak işçilerin haklarını gasp etmeye çalışmakta ısrar etmesi nedeniyle tıkandığını belirten Coşkun, toplu iş sözleşmesinden doğan hakların peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

2017 yılının Aralık ayında çıkarılan KHK ile birlikte belediyede çalışan taşeron işçiler, 1 Nisan 2018 tarihi itibari ile Belediye Şirketlerine geçirilmişti. Genel-İş, çoğunluğu KHK ile şirketlere geçirilen işçilerden oluşan Maltepe Belediyesi şirketleri Mataş ve Mateğ A.Ş.’lerde Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başlaması için 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulundu. Çalışma Bakalığı tarafından sendikaya Toplu İş Sözleşmesi yetkisinin verilmesi ile birlikte Ağustos 2018 itibari ile Maltepe Belediyesi şirketlerinin yetkilileri ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Belediye işçilerinin ortak talebi doğrultusunda 19 Kasım 2018’de imzalandı.

Bu Toplu İş Sözleşmesi ile özellikle hükümetin ‘’kadro’’ aldatmacası olan 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçirilen ve geçiş sürecinde hakları gasp edilen çalışılan işçilerin hakları sözleşme ile güvence altına alındı. Toplu iş Sözleşmesinin imzalanmasının ardından Maltepe Belediyesi yönetimi ile törenle duyuru kararı aldı.

Ancak tören hazırlıkları yapılırken Maltepe Belediyesi yönetimi Toplu İş Sözleşmesi ile beldiye şirket işçilerine tanınan hakları vermeyeceklerini ifade etmeye başladı. 3 aydır Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve şirket ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.