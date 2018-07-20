'İnsan Hak İhlallerinde Haziran 2018' raporu: Bin 884 ifade özgürlüğü ihlali

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, 'Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri Haziran 2018' raporunu açıkladı. Rapora göre bin 884 ifade özgürlüğü ihlali gerçekleşti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri Haziran 2018 raporu”nu açıkladı.

Tanrıkulu, “Düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında 1884 hak ihlali, örgütlenme özgürlüğü kapsamında 4 hak ihlali ve toplantı-gösteri özgürlüğü kapsamında 280 hak ihlali gerçekleşmiştir. Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri Haziran 2018 Raporu’na göre, yaşam hakkı ihlalleri kapsamında 257 ölü 34 yaralı (Biri çocuk), işkence olayları kapsamında ise 86 hak ihlali, düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında 1884 hak ihlali, örgütlenme özgürlüğü kapsamında dört hak ihlali ve toplantı-gösteri özgürlüğü kapsamında 280 hak ihlali gerçekleşti” şeklinde açıklama yaptı.