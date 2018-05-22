İnce'ye yakın isimler liste dışı

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yakın çevresinden sadece üç kişi seçilebilecek yerlerden aday gösterildi, halihazırda milletvekili olan diğer isimler aday listesinde yer almadı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ekibinde olduğu belirtilen üç isim aday listesinde yer aldı. Şu anda Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer aldı.

İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi.

KURULTAY'DA İNCE İÇİN İMZA VEREN 37 KİŞİ DE LİSTE DIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden, yönetimle görüş ayrılığı bulunan isimlere listede yer verilmediği öne sürüldü. CHP'nin mevcut 131 milletvekilinin yarıya yakını listede yer almadı. CHP Kurultay'ında Muharrem İnce'nin genel başkan olması için imza veren 37 isim liste dışı kaldı.