‘İl abisi’ sahte kimlikle yakalandı

Cemaat'in "il abisi" Samsun'da sahte kimlikle yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Cemaat'in “Nevşehir il abisi” Samsun’da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Nevşehir ve Samsun polisinim müşterek çalışmasıyla Cemaat'te Nevşehir’in ‘il abisi’ olarak görev yapan M.F. ve eşi ByLock kullandığı tespit edilen eşi F.F. Samsun’da sahte kimlikle yakalandı.

Samsun polisi tarafından Nevşehir polisine teslim edilen M.F. ve eşi F.F. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

