İHD: 2018'de 32’si çocuk olmak üzere 673 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

İHD 2018 yılı "Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu" açıkladı. Rapora göre, bir yılda 32’si çocuk olmak üzere 673 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), 2018 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, bir yılda 32’si çocuk olmak üzere 673 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Resmi görevlilerce 4 bin 513 kez işkence, kötü muamele, onur kırıcı davranışta bulunuldu, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı, 1107 kişi tutuklandı.

Bianet'in derlemesine göre, raporda "Yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele, cezaevleri, kürt sorunu, düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve insan hakları örgütleri ve savunucular üzerindeki baskılar, toplantı ve gösteri özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı ihlalleri, kadına yönelik şiddet sorunu, mülteciler/sığınmacılar/göçmenler, ekonomik ve sosyal haklar" başlıklarına yer verildi.

İHD Dokümantasyon Merkezi'nin verilerine dayanan 2018 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nda özetle şu bilgiler yer aldı:

SİLAHLI ÇATIŞMALARDA TOPLAM 502 KİŞİ ÖLDÜ

2018 yılının ilk 11 ayında kolluk güçlerinin yargısız infazı, “dur” ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle veya rastgele ateş açması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Sınır bölgelerinde kaynağı beli olmayan rastgele veya hedef gözeterek yapılan atışlar sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Silahlı çatışmalar nedeniyle 107’si güvenlik gücü (asker, polis, korucu), 391’i militan, 4’ü sivil olmak üzere toplam 502 kişi öldü.

CEZAEVLERİNDE 23 ŞÜPHELİ ÖLÜM

Güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Cezaevlerinde en az 23, gözaltı yerlerinde biri trans kadın olmak üzere en az 5 kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

İŞ CİNAYETLERİ SONUCU EN AZ 1923 İŞÇİ ÖLDÜ

Zorunlu askerlik yaparken en az 10 kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre; iş kazaları/cinayetleri sonucu en az 1923 işçi öldü.

2 BİN 719 KİŞİYE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

2018 yılında 356’sı gözaltında kaba dayak ve diğer yöntemlerle, 246’sı gözaltı yerleri dışında ve 2 bin 598’si güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösterilerde olmak üzere toplam 2 bin 719 kişi işkence ve diğer kötü muamele ile karşılaştı.

Cezaevlerinden yapılan şikayet başvurularında, 1149 kişi işkence ve kötü muameleye uğradığını belirtti, 160 kişi ise ajanlık dayatması nedeni ile işkence ve kötü muameleye uğradığını anlattı.

Ülke genelindeki barışçıl toplantı ve gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından toplantı ve gösteride bulunma hakkını kullanan kişilere yönelik “aşırı ve orantısız güç” kullanımının işkenceye ya da diğer kötü muamele düzeye ulaştığına çok sayıda kanıt bulunuyor.

CEZAEVLERİNDE 458 AĞIR HASTA VAR