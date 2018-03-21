Hekim adaylarının yüzde 82'si mutsuz!

YÖK tarafından düzenlenen çalıştayın sonuçları açıklandı. İntörn hekimlerin yüzde 82'si hayatlarından memnun değil. İşte ankete verilen yanıtlar ve hekim adaylarına dair rakamlar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, tıp fakültelerindeki intörnlük eğitiminde yaşanan sorunların ortaya konulması amacıyla düzenlenen çalıştayın sonuç raporu yayımlandı.

Farklı üniversitelerde eğitim gören intörn hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarının da paylaşıldığı raporda, hekim adaylarının sorunları gözler önüne serildi. Buna göre, intörn hekimlerin yüzde 80’inden fazlası, çalışma koşullarından ve hayatlarından memnun değil.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre çalışma kapsamında, Ankara’daki tıp fakültelerinin intörn hekim temsilcileri ve koordinatörlerinden oluşan komisyonun hazırladığı soruları 2 bin 78 intörn yanıtladı. Rapora göre hekim adaylarının yüzde 89’u, eğitim sürecindeki çalışma ortamını yetersiz görüyor. Bine yakın hekim adayı “Hastanelerde yetkin olmadığımız işi yapmak zorunda kalıyoruz” derken, hekim adaylarının yüzde 75’i son sınıfta aldıkları teorik eğitimlerin meslek hayatında işe yaramayacağını düşünüyor. İntörn hekimlerin yüzde 66,8’inin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma olanağı bulamadığı da raporda dikkati çeken tespitler arasında.

NÖBET SONRASI İZİN YOK

Ankete katılan intörn hekimlerin yüzde 91’i, hemşire ve hastane personelinin işlerini yaptığını düşünüyor.

İntörn hekimlerin yüzde 63,9’u, hemşireler başta olmak üzere diğer sağlık personeli ile sorunlar yaşıyor.

Adayların yüzde 80,5’i nöbet sırasındaki fiziki şartların yetersizliğinden yakınırken, yüzde 78’i ise nöbet sonrası izin kullanmadıklarını ifade ediyor.

YAŞAMLARINDAN MEMNUN DEĞİLLER