HDP'li vekile hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 'hükümeti aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, yargılandığı başka bir dava nedeniyle Kocaeli 1 No'lu Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan Irmak ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

AA'nın haberine göre, savunmasını tercüman aracılığıyla Kürtçe yapan Irmak, üzerine isnat edilen suçlamayı reddetti.

Verdiği kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi, tehlikenin ağırlığı, sanığın amacı ve kastının yoğunluğunu dikkate alarak "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan Irmak'a 1 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.