HDP'de Demirtaş'ın yerine üç aday

HDP'de Selahattin Demirtaş'ın genel başkanlığı bırakacağını açıklaması sonrası yerine üç isim öne çıktı.

HDP'de Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Osman Baydemir’in isimleri öne çıktı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kongrede aday olmayacağını açıklaması, 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek kongreye yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre kala parti kulislerinde kimin eş başkan olacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre; HDP’li milletvekillerinin katılımıyla Diyarbakır’da iki gün boyunca süren toplantılarda eş genel başkanlık konusu gündeme gelmedi. Toplantıda kongre hazırlıkları konuşulurken, HDP’nin yeni dönemde özellikle Meclis bünyesinde nasıl bir siyaset izlemesi gerektiği gibi konular ele alındı.

HDP’nin yetkili kurullarında tartışılmasa da parti kulislerinde kimin eş genel başkan olabileceği konusunda pek çok isim dile getiriliyor. Bu kapsamda öne çıkan isimlerin başında HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İmralı Heyeti üyesi ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geliyor. Söz konusu isimler arasında Baydemir’in ismi ağırlık kazanıyor.