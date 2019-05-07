HDP 'Öcalan' görüşmesini değerlendirdi: Türkiye'nin umudu bir kez daha söndürülmemelidir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM düzenlenen grup toplantısında konuştu. YSK kararının önceden belli olduğunu, ittifak yapılması gerektiğini söyleyen Temelli, Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin ise, 'Türkiye'nin bu umudu bir kez daha söndürülmemelidir' dedi. Temelli ayrıca Suriye'nin demokratik çözümüne katkı sağlayabileceklerini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Temelli, YSK'nin İstanbul seçimi için aldığı iptal kararına ilişkin, "Bunun böyle olacağı belliydi" derken, ittifak çağrısında bulundu. Temelli, "23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

YSK MEŞRUİTİYETİNİ YİTİRMİŞTİR



Dün bir adaletsizlik bir hukuksuzluk daha ortaya çıktı. YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. İstanbul seçimleri derken İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini. Yani seçimin içinden bir kısmı ayrılarak yenilenmesine karar verdi. YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Ama perşembenin gelişi Çarşambadan beliydi. Türkiye halkları dönüp de Muş’a bakmalıdır, Malazgirt’e bakmalıdır, dönüp de HDP’ye dönük karşı yapılan seçim hukuksuzluğuna bakmalıdır. Çünkü YSK marifeti ile yapılan şeyin nelere yol açacağı daha seçime gidilmeden belliydi. Hatta 16 Nisan referandumundan, 24 Haziran seçimlerinden belliydi.



BİZ DE KIYAMETİ KOPARACAĞIZ



Sessiz kaldılar şimdi kıyamet kopuyor. Tabii ki kopacak, biz de koparacağız ama bunun böyle olacağı belliydi. Çünkü bu iktidar bu şaibelerin üzerinde kendi iktidarını var ediyor. Hatırlayın 7 Haziran seçimlerinden sonra ‘istikşafi görüşmeler’ diye bir şey uydurdular. Geçen gün köprüdeydi birini kurtarıyordu. Ne istikşafisi, bu ülkenin kaç gününü yitirip bitirdiler. Sonra Suruç, Ankara Gar Katliamı’nı yaşattılar. Bunları unuttuk mu, asla unutmadık bizde fil hafızası var. Asla unutmayız. Şimdi çıkmış demokrasi havarisi kesiliyor. Bütün istikşaficileri biliyoruz. YSK’de bugün 36 gün boyunca bu halkı oyaladı ve sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileme kararını verdi.



NEREDE HUKUKSUZLUK VARSA HDP ORADA OLACAK



Evet AKP-MHP blokunun noterine dönmüş iktidardan ne talimat gelirse onu yerine getiren bir YSK var. Şimdi, tartışmalar sürecek. Tabi 23 Haziran’a kadar bir seçim atmosferinde olacağız. Ama biraz önce saydım, hukuksuzlukların devam etmemesi sadece seçim atmosferine sıkışıp kalmamaktan geçiyor. ‘HDP İstanbul’da aday çıkaracak mı, HDP ne yapacak.’ Kamuoyunun bunlarla meşgul olmasına gerek yok. Nerede bir haksızlık hukuksuzluk var HDP orada olacak. Unutmayın, HDP’siz 31 Mart olmazdı, HDP’siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla vakit harcamayın esas siz ne yapacaksınız? Bu kalemşörler, bu twit uzmanları twitin başında bir okuyorsunuz ki herkes mübarek Che Guevara olmuş. Devrim yarın hazır olup da cep telefonunu sokağa çıkmak kalmış. Siz bırakın HDP’nin ne yapacağını, siz ne yapacaksınız?



ESAS SİZ NE YAPACAKSINIZ?



Yine, Muş seçimleri çalınırken, Malazgirt çalınırken, Şırnak’ta garnizon sandığa giderken ne yaptınız? Evet işte demokrasi mücadelesi bazı hukuksuzluklara sırt çevirerek, bazı hukuksuzluklara karşı çıkarak olmaz. Demokrasi mücadelesi tutarlılık ve kararlılık ister. Bütünlüklü bir mücadeleye ihtiyaç duyar. Esas siz ne yapacaksınız? Bu tecrit konusunda ne yapacaksınız? Bakın bu kadar adaletsizlik 4 yıldır bu ülkede uygulanan mutlak tecride sessiz kalmanın bir bedelidir. 4 yıldır üst üste koyarak geldiğiniz bu adaletsizliklerin herhangi birine karşı çıkmakla olmaz. Tüm adaletsizliklere karşı yan yana omuz omuza vererek karşı çıkabiliriz. Ancak o zaman faşizmi durdurabiliriz, ancak o zaman faşizmi yıkabiliriz.



TECRİT SON BULSUN DİYE SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR



Siz ne yapacaksınız? Leyla Güven 181 gündür açlık grevinde. Leyla Güven 181 gündür bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı haykırıyor. Herkesi bu adalet ve hukuk mücadelesine çağırıyor. Nasır Yağız 169 gündür bedeni ile direniyor. Evet, bu Parlamento’nun üç vekili Dersim Dağ 65 gündür, Tayip Temel, Murat Sarısaç 60 gündür haykırıyor. Cezaevlerinde 144 gündür yüzlerce mahkum direniyor, adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve tecride karşı sesleri duyulsun istiyor. Bugün cezaevlerinde 3 bine yakın yoldaşımız tecrit son bulsun diye seslerini duyurmaya çalışıyor.



BU VEBALİ HİÇ KİMSE TAŞIMAZ



Duymuyorsunuz, duyun artık bu sesleri, kimsenin ölmesini istemiyoruz. Açlık grevlerinin sonlanması ve bu gidişatın durdurulması için bu tecrit, bu OHAL düzenine, bu kayyımcı zihniyete karşı artık siz de sesinizi çıkarın, gelin omuz omuza verelim, bu faşizmi geriletelim. Eğer bu sessizliğe devam ederseniz, bugün açlık grevinde olan birçok arkadaşımız yitirebiliriz, birçok tutsağı, birçok mahkumu yitirebiliriz. Bu vebali hiç kimse taşıyamaz.



SESLERİNE SES KATMALIYIZ



Bakın açlık grevindeki sessizlik nedeniyle 15 tutsak 30 Nisan’dan bugüne, yani tam sekiz gündür ölüm orucunda. Önümüzde çok az bir zaman kaldı, bu insanlarımızı yitirmek istemiyorsak şimdi ölüm orucunda olanların sesine ses katmalıyız. Anneler, tülbentleriyle cezaevlerinin önünde evlatları ölmesin diye, bu ülkenin çocukları, Kürt çocukları, Türk çocukları ölmesin diye onurlu bir barış mücadelesi veriyorlar. İşte bu sese kulak vermelisiniz, o annelere saldıranlara, kendisine güvenlik gücü, polis diyen ama bu rezilliği yaşatanlara karşı sesinizi yükseltmelisiniz.



DÜN NE YAPTIYSAK YARIN DA ONU YAPACAĞIZ



Uzun zamandır bunu söylüyoruz. Türkiye toplumsal muhalefete, tüm sivil toplum örgütlerine, sendikalara, dinamiklere bu çağrıyı yapıyoruz. Mesele sadece sandık ve sanık sonuçları değildir. Mesele bir demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele olmadıktan sonra o sandıktan ha Ali çıkmış ha Veli çıkmış? Gelin demokrasi mücadelesinde bulaşalım ki sandıklardan demokrasi, barış çıksın Türkiye’nin önü açılsın. O yüzden de diyoruz tecrit son bulmalı. HDP ne yapacak? HDP’nin ne yaptığı beli. HDP’nin yaptıkları üzerinden bu ülkede manipülasyonlara gerek yok. HDP tecridi sonlandırmak için, savaşı sonlandırmak için, demokrasiyi ve barışı inşa etmek için mücadelesine dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. 31 Martta bir strateji ortaya koyduk siyasetin kulvarını değiştirdik. 3 tane belediye başkanlığı için yapmadık bunu. Tam tersine Türkiye özlemini duyduğu barışın önünü açmak için mücadele ettik. Dün ne yaptıysak yarında onu yapmaya devam edeceğiz.



2 MAYIS GÜNÜ TÜRKİYE UMUTLANDI



2 Mayıs günü Türkiye yeniden umutlandı. 2 Mayıs günü Sayın Öcalan’la görüşmek üzere 2 avukat arkadaşımız İmralı’ya gitti. Tam 8 yıl aradan sonra düşünebiliyor musunuz, bu ülkede bir hükümlü 8 yıldır avukatları ile görüşemiyordu. 810 başvuru yapılmış ama görüşme bir türlü sağlanamamıştır. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nin İmralı’da avukat görüşmesiyle ilgili yasağı kaldırmasının ardından avukatlar İmralı’ya gidebildi. Sayın Öcalan ile bir saatlik kısıtlı bir görüşme gerçekleşti. Bir çok kısıtın gerçekleştiğine avukatlar tanıklık ettiler.



İMRALI’YA GİDİŞ VE GELİŞLERİN YASAL STATÜSÜ BELİRLENMELİ



Gecikmiştir, eksiktir ama hukuki anlamda olumlu bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun burada kalmaması gerekiyor bunun bir yasal güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Düzenli olarak avukat görüşünün gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye’nin bu umudu bir kez daha söndürülmemelidir. Tüm hükümlülerin yararlandığı haklardan yasaların çizdiği çerçeveden sayın Öcalan’a da diğer 3 hükümlü de yararlanmalıdır. Ölüm oruçlarından, açlık grevlerinden bahsettik o yüzden geç kalınmadan bunun yasal statüsünün bir an önce belirlenmesi ve adaya gidiş gelişlerde avukat ve aile görüşünün düzenini tesis edilmesinde yarar vardır.



TOPLUMSAL UZLAŞI VE DEMOKARTİK MÜZAKERE SÜRECİDİR



Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu derin bir toplumsal uzlaşı ve demokratik müzakere sürecidir. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu onurlu bir barış, demokratik siyasete dayalı bir çözüm sürecidir. Türkiye demokrasisinin inşası demokratik cumhuriyetin inşası bu mücadeleden geçmektedir. Evet bir uzlaşı toplumsal uzlaşı demokratik müzakere sürecinden 2013’ten başlayan ama bu iktidarın bu süreci nereye sürüklediğini de biliyoruz. 2015’ten sonra kesintiye uğrayan süreçten bahsetmiyoruz. Demokratik bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden de tüm Türkiye toplumunu, emekçileri, kadınları bu demokrasi müzakeresinde rol almaya, mücadelede yan yana olmaya davet ediyoruz.



23 HAZİRAN PLEBİSİTTİR



Demokratik Cumhuriyet konusunda atılacak adım Kürt meselesinin çözümünde atılacak adımdır. Demokratik siyaset ancak böyle kendisini kurumsallaştırır. Demokratik Cumhuriyet’i ancak böyle var edebiliriz. Hem Türkiye’de hem de Suriye’de var edebiliriz. Toprak bütünlüğünün korunarak Suriye halklarının kendi geleceğini var edebileceği bir süreci oluşturabiliriz. Savaş çığırtkanlığı yaparak değil karşılıklı hassasiyetleri önemseyerek Suriye’nin demokratik çözümüne katkı sunabiliriz. Türkiye nasıl ki demokratik çözümünü arıyorsa Suriye’ de demokratik çözümünün arıyor. İşte o yüzden diyoruz ki gelin demokrasi ittifakında buluşalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistem, bu otoriter rejim kendisine plebisit arıyor. 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye seçimleri bu otoriter sistemin kendisine aradığı plebisittir. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin bu otoriter rejim karşısında ortaklaşması çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır. Demokrasi ittifakında Kürtler, Türkler, Aleviler tüm ezilenler bir an önce buluşmalıdır.



SENİ MUTLAKA SUSTURACAĞIZ



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bu ülkeyi sürekli bir gerginlik atmosferinde tutanlara kaşı Türkiye demokrasisini mutlaka bulacaktır. Demokrasi güçleri bu ittifaktan aldığı güçle önünde sonunda bu ceberut iktidardan mutlaka kurtulacaktır. Geçenlerde diyor ki bugüne kadar konuşmadım hep sustum. Sen hep sus. Seni mutlaka susturacağız. HDP 31 Mart seçim sonuçlarını belirleyen çok güçlü bir siyasal toplumsal harekettir. Demokrasi mutlaka HDP ile gelecektir.”

