Hastanede serum çıkarılırken bebeğin parmağı kesildi

Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir hemşir, serumu çıkarmak istersen bir buçuk aylık bebeğin baş parmağını kesti.

Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir hemşir, serumu çıkarmak istersen bir buçuk aylık bebeğin baş parmağını kesti.

Zeliha Ç. isimli bebek, 24 Haziran gecesi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı. Bebek bugün taburcu edildi.

Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya giden bir hemşir, bebeğin baş parmağını makasla yanlışlıkla kesti.

Eli kanamaya başlayan bebek, kesilen parmakla birlikte ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana’ya sevk edildi.

Anne Burcu Ç., ağlayarak yaşananlara tepki gösterip “Bugün kızımı iyileşti diye eve götürecektim. Ancak sorumsuzlar yüzünden şimdi parmağı kesildi” dedi.

Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de soruşturma başlattı.