Hasan Kaçan da mağdur olmuş

Hasan Kaçan, Habertürk TV'de yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu "Akılda Kalan" programına konuk oldu.

AKP'nin ünlülerinden Hasan Kaçan da kendine bir "mağdurluk" üreterek yerini sağlamlaştırdı. Habertürk TV'de konuşan Kaçan Cerrahilik tarikati ile olan geçmişini anlatırken ""Dönemi yaşamayan ne kadar zor bir dönem olduğunu bilemez. O dönemde bu tür şeyleri yaşamam affedilir şeyler değildi. O sırada makul bir adam olarak medya dünyasının içinde yerimi almıştım. Bunun bedelini de ödettiler. Maddi olarak her şeyimi kaybettim. Bütün kapılar kibarca yüzüme kapandı Dinci Hasan Kaçan'ım diye. Çocuğumu okula gönderemez duruma geldim." ifadelerini kullandı.