Halk mücadele etti, Acarlar Longozu kazandı...

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bağlı Güven Köyü'nde kurulmak istenen ve Acarlar Longozu ile tarım havzalarını tehdit eden organize sanayi bölgesinin ÇED raporu, mahkeme tarafından iptal edildi. Yöre halkı projenin iptali için çok sayıda eylem ve etkinlik düzenlemişti.

Sakarya İdare Mahkemesi, Kaynarca’nın Güven Köyü’nde kurulmak istenilen ve Kuzey Ormanları’nın en eşsiz parçalarından biri olan Acarlar Longozu ve bölgedeki tarım havzalarını tahrip edecek olan “Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin ÇED raporunu oy birliğiyle iptal etti.

Kuzey Ormanları Savunması’nın destek verdiği bölge halkı, projenin iptal edilmesi için pek çok eylem ve etkinlik düzenlemişti.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Güven Köyü sakinleri köylerine yapılması planlanan Makina Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tarım topraklarını etkileyeceği gerekçesi ile ilgili fabrika için alınan olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun ve yer seçiminin iptali için Sakarya İdare Mahkemesine dava açmıştı.

Mahkeme, bilirkişi raporları doğrultusunda yaptığı değerlendirmede oy birliğiyle ÇED Raporu’nun iptaline karar verdi.

İŞTE ACARLAR LONGOZU

Acarlar Longozu, Sakarya'nın kuzeyinde Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı.