Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluştu.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 177'inci sayısı bugün okurlarıyla buluştu. Boyun Eğme ''Gerçekler ortada: Sosyalizm hemen şimdi'' başlığıyla çıktı.

GERÇEKLER ORTADA: SOSYALİZM HEMEN ŞİMDİ

Sosyalizm bir hayal değil. Bir dönem dünyanın dengelerini değiştirecek kadar geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi. Bugün “gerçekleşmiş sosyalizmden” geriye kalanlar bile kendi başına sosyalizmin insanlığın tek aydınlık geleceği olduğunu kanıtlamaya yetiyor.

Küba sosyalizminin karşı karşıya olduğu tüm tehditlere rağmen yurttaşlarına sundukları ortada.

Eski Sovyet ülkelerinde karşı devrimin yarattığı tüm yıkıma rağmen sosyalizmden kalanlar ortada.

Kapitalizmin dünyayı nasıl bir felakete sürüklediği ortada.

Patronların dizginlerinden boşanmış kâr hırsının çevreyi, doğayı, yeryüzündeki canlı hayatı nasıl tehdit ettiği ortada.

Adaletsizliğin, yoksulluğun, eşitsizliğin, kadın düşmanlığının, yobazlığın ve bilim düşmanlığının sosyalizmin geçici yenilgisiyle nasıl tırmandığı ortada.

Sosyalizmin insanlığa neler kazandırdığını, gerçekleşmiş sosyalist toplum deneyimlerinde nelerin başarıldığını ortaya koymaksa bize düşüyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: