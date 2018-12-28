Genelkurmay çatı davasında iki tahliye

15 Temmuz darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 224 kişinin yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 224 kişinin yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Genelkurmay Karargahı dışındaki 2 bin 500'ün üstünde ölüm ve yaralama olaylarına ilişkin suçlanan sanıklar hakkındaki dosyaların ayrılarak başka bir dava dosya üzerinden görülmesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca, olay tarihinde Genelkurmay Harekat Başkanlığı NATO Proje Subayı olan eski yarbay Murat Mala ile Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanı olan eski kurmay albay İlyas Bilgiş'in yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.