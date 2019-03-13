Gebze-Halkalı Marmaray hattının ilk gününde vatandaşlar ücret iadesi alamadı!

Gebze-Halkalı Marmaray hattının devreye alınmasıyla TCDD altı farklı ücret tipini içeren bir tablo hazırladı. Buna göre 1-7 durak gitmek 2.60 TL, 8-14 durak gitmek 3,25 TL, 15-21 durak gitmek 3.80 TL oldu.
BU TARİFE UYGULANAMADI
Fakat bu ücret tarifesi sabah saatlerinde düzgün bir şekilde uygulanmadı. Örneğin bu sabah Yeşilköy’den Yenikapı’ya giden vatandaşlardan 5.70 TL bilet ücreti alındı.
ÖĞRENCİ BİLETİNE İKİ KATI ÜCRET
Öğrenci biletinin normalde 1.25 TL olması gerekirken öğrenci ücreti olarak 2.70 TL alındı. Yenikapı istasyonuna gelen vatandaşlar iade ücreti alamadıklarını öğrenince şaşkına döndü.
Makineler 'iade ücretiniz yoktur' uyarısı verdi.
Vatandaş iade ücretini alamadığı için tepkisini sosyal medyadan da dile getirdi.