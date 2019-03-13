Gebze-Halkalı Marmaray hattının ilk gününde vatandaşlar ücret iadesi alamadı!

Gebze-Halkalı Marmaray hattında bu sabah ücret karmaşası yaşandı. TCDD durak sayılarına göre altı farklı ücret tipi belirlemesine rağmen, vatandaşlar bu sabah ücret iadelerini alamadı ve kısa mesafe için 5.70 TL ücret kesintisi yapıldı. Öğrencilerden 1.25 TL yerine 2.70 TL kesildi. Makineler 'iade ücretiniz yoktur' uyarısı verdi. Yurttaşlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Gebze-Halkalı Marmaray hattının devreye alınmasıyla TCDD altı farklı ücret tipini içeren bir tablo hazırladı. Buna göre 1-7 durak gitmek 2.60 TL, 8-14 durak gitmek 3,25 TL, 15-21 durak gitmek 3.80 TL oldu. BU TARİFE UYGULANAMADI Fakat bu ücret tarifesi sabah saatlerinde düzgün bir şekilde uygulanmadı. Örneğin bu sabah Yeşilköy’den Yenikapı’ya giden vatandaşlardan 5.70 TL bilet ücreti alındı. ÖĞRENCİ BİLETİNE İKİ KATI ÜCRET Öğrenci biletinin normalde 1.25 TL olması gerekirken öğrenci ücreti olarak 2.70 TL alındı. Yenikapı istasyonuna gelen vatandaşlar iade ücreti alamadıklarını öğrenince şaşkına döndü. Makineler 'iade ücretiniz yoktur' uyarısı verdi. Vatandaş iade ücretini alamadığı için tepkisini sosyal medyadan da dile getirdi.