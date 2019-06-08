Fatih Altaylı’dan ‘çok sert’ VIP çıkışı

Fatih Altaylı bugün yayımlanan yazısında Bekir Coşkun’un VIP salonları için ÇÜK kısaltmasını kullandığını hatırlattı ve Ordu’da yaşanan olayı yorumladı. Sivri dilli uyanık medyatör, yazısının sonunda İmamoğlu'nu eleştirerek iktidarı da memnun etmeyi ihmal etmedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Ordu Valisi ve CHP’lilerin taraf olduğu havalimanındaki VIP salonu gerilimine bugün yayımlanan yazısıyla katıldı.

Altaylı, Bekir Coşkun’un VIP kısaltmasını Türkçeye ÇÜK (Çok Ünlü Kişi) olarak çevirdiğini aktardığı yazısında havalimanlarındaki VIP salonlarının yolgeçen hanına döndüğüne işaret ederek, İmamoğlu değil de bir başka birisinin VIP’ten uçağa binmek istemesinin Ordu Valisi’nin umrunda bile olmayacağını söyledi.

VIP-ÇÜK kısaltması ile ilgili iğnelemelerine VIP salonlarının görevlileri dahi bıktıracak ölçüde nizamsız olduğu vurgularını ekleyen Altaylı kendi VIP deneyimlerini ise şöyle özetledi: Bakın yemin ediyorum, metresini VIP’ten uçağa bindiren milletvekili görmüşlüğüm vardır.

Öte yandan Altaylı, oldukça sert iğnelemelerle işlediği yazısını fazla risk almadan tamamlamayı yine başardı. VIP salonlarıyla ilgili yazdıklarını da valiyi değil belki ama iktidarı memnun edecek şekilde bitirdi. “Davet etseler, hatta Vali bizzat davet etse gitme, 'Ben vatandaşımla aynı kapıdan binerim. Hakkım olmayanı istemem' de. Düşme hataya.Hatta düşme tuzağa.Üstüne bir de Vali'ye hakaret etmiş. Duymadım ama öyle diyorlar” cümleleriyle Mülayim Sertmuhalif kimliğini bir kez daha ibraz eden Altaylı, herkesle kavgalı “sivri dilli asabi köşe yazarı” görüntüsü verirken herkese yaranabilen bir gazeteci olduğunu bir kez daha gösterdi.

Altaylı'nın köşe yazısına eşlik eden "Ne zaman adam oluruz" bölümünde yer verdiği cümle ise, havalimanında yaşananlar konusunda İmamoğlu'nun ekibine yönelttiği bir eleştiri izlenimi veriyordu. Cümle şöyle: (Ne zaman adam oluruz?) Ekibimiz kadar kaliteli olabileceğimizi anladığımız zaman.



Altaylı’nın yazısı: