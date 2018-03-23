Fatih Altaylı, Doğan Medya'nın neden satıldığını açıkladı

Fatih Altaylı, Doğan Medya'nın satışına ilişkin birkaç neden sıraladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yakından tanıdığı Doğan Medya Grubu'na ilişkin "Grupta uyum ve eşgüdüm sağlanamayınca, hırslar ön plana çıkınca geriye kalan tek çare satmaktı ve sattı" yorumu yaptı.

Altaylı, bugünkü köşesinde 890 milyon TL'ye satışı yapılan Doğan Medya Grubu'nda yaşananlara yer verdi. Aydın Doğan'a sitemli sözleriyle dikkat çeken Altaylı, "Aydın Doğan, yıllarca medyada rakibi kalmaz ise çok güçlü olacağını düşünen bir medya patronu olarak göze çarptı. Ama sonunda bu işin öyle olmadığını görmek zorunda kaldı. Doğa ve sistem böyle çalışmıyor. 'Herkes gidince meydan bana kalır' diye bir şey yok. Herkes giderse sen de kalamazsın" dedi.

Doğan Medya'nın satışına ilişkin karamsar yorumlara da tepki gösteren Altaylı, "İktidar muhalifi kesimlerde büyük bir karamsarlık hâkim gibi görünüyor sosyal medyaya ve sağda solda yazılıp çizilenlere bakılınca. Bu kadar karamsarlığa gerek yok. Bir şeye ihtiyaç var ise onun arzı öyle veya böyle olur. 'Doğan niye sattı?' sorusuna yanıt arıyor herkes. Tek bir nedenden sattığını zannetmiyorum" dedi.

Altaylı, Doğan Medya'nın satılış nedenine ilişkin şunları söyledi:

'KÂRLARDAN BÜYÜK ZARARLARA DÖNDÜ'

"Siyasi baskıya dayanamadı diyenler var. Elbette bir faktördür ama tek ve en önemli faktör olduğunu zannetmiyorum. Bence asıl mesele, grubun grup olma özelliğini bir süredir yitirmiş olması. Mehmet Ali Yalçındağ’ın grubun başına getirilip aile içi tartışmalardan dolayı ayrılmak zorunda kalmasının ardından grup çok başlı hale geldi. Yurtdışında yıllar önce alınmış bir reklam pazarlama şirketinin zararları Hürriyet’i sıkıntıya soktu.

Star TV’nin satılmasından sonra piyasadaki hâkimiyetini yitiren ve kötü yönetilen Kanal D, büyük kârlardan büyük zararlara döndü. Grubun Posta Gazetesi dışında kâr eden hiçbir yayın şirketi kalmadı. Aydın Doğan giderek eriyen grubu yeniden kontrol altına alıp yönetebilecek ne yaşta, ne de dinamizmdeydi. Grupta uyum ve eşgüdüm sağlanamayınca, hırslar ön plana çıkınca geriye kalan tek çare satmaktı. Ve sattı.

5 yıl önce 2.2 milyar dolar teklif edilen grubun borçlar düşüldükten sonra 890 milyon dolara gitmesi aslında satışta geç bile kalındığını gösteriyor. Çünkü borsa değeri bunun bile altına inmişti. Demirören Grubu ne yapar? Bekleyip göreceğiz."

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