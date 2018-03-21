Facebook ve Trump tartışmasında yeni perde

Facebook'taki 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini izinsiz şekilde aldığı iddia edilen analiz şirketi Cambridge Analytica'nın yönetim kurulu başkanına ait gizli çekim görüntüler tartışma konusu oldu.

İngiliz Channel 4 News televizyonunun yayımladığı gizli çekim görüntülerde İngiliz şirket Cambridge Analytica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix, Kasım 2016'da gerçekleşen ve Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan seçim öncesinde o zaman Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump ile çok defa buluştuğunu, Cambridge Analytica'nın Trump'ın seçim kampanyasının son aylarında büyük rol oynadığını belirtiyor.

Görüntülerde Nix, adaylığı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek, "Bütün araştırmayı yaptık. Bütün veriyi elde ettik. Bütün analizi gerçekleştirdik. Hedeflemeyi yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimiz stratejilerini belirledi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında "kendi kendini imha eden zamanlayıcı"ya sahip e-postalar kullandıklarını belirten Nix, "ortada bir kanıt yok, resmi bir belge yok, ortada hiçbir şey yok" diyor.

Nix'in gizli kamerayla kaydedilen bu sözleri, kendisini Sri Lanka'daki seçimleri etkilemek isteyen potansiyel bir müşteri olarak tanıtan televizyon kanalının muhabirine Londra'daki bir otelde söylediği ileri sürüldü.

FACEBOOK'TAN VE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Sosyal medya platformu Facebook'ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu iddia edilen Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix görevden alındı.

Facebook'tan gelişmelere yapılan açıklamada ise "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceği", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibin görevlendirildiği bildirilmişti.