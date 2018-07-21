Facebook ve Instagram kullanıcılarına 13 yaş sınırı getirildi

Facebook ve Instagram, 13 yaşın altında tespit ettiği kullanıcıların hesaplarını kapatma kararı aldı. Facebook, yaptığı açıklamada çocuk kullanıcıların koruma alanının daha aktif hale gelmesini amaçladıklarını belirtti.

Facebook ve Instagram, daha önceden kısıtlamalar olmasına rağmen 13 yaşın altında tespit ettiği kullanıcılarının hesaplarını daha aktif bir biçimde kapatma kararı aldı.

Facebook, TechChurch’e yaptığı açıklamada çocuk kullanıcılarını koruma kararını daha aktif bir şekilde uygulamaya alacaklarını duyurdu. Böylece 13 yaşın altında tespit ettikleri kullanıcı hesapları kapanacak.

Kullanıcıların kapatılan hesapları geri almak için devlet tarafından verilmiş bir fotoğraflı kimlik kartı ile 13 yaşından büyük olduklarını ispat etmeleri gerekecek.

Değişiklik kararının İrlanda merkezli bir firmanın Facebook’ta 13 yaş altındaki kullanıcıları görmezden geldiği bir içerik incelemesi yaptığının fark edilmesi üzerine geldiği belirtildi.