Evi 'kentsel dönüşüm'le yıkıldı, kirayı ödeyemediği için intihar etti!

Adana'da evi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp eşiyle birlikte kiraya çıkan sağır ve dilsiz yaşlı adam, kirasını ödeyemediği için bunalıma girip intihar etti!

Adana'da eşi de kendi gibi sağır ve dilsiz olan yaşlı adam 5 bin lira kira borcunu veremediği için 3 katlı evin damından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesinde meydana gelen olayda, emekli olan 63 yaşındaki sağır ve dilsiz M.G'nin kendine ait evi yaklaşık 2 ay önce kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı, Tellidere Mahallesi'nde seneliği 5 bin liraya ev kiraladı. Ancak ev kirasını bir türlü veremeyen yaşlı adam bunalıma girdi.

Bir hafta da hastanede yatıp tedavi gören yaşlı adam bugün oturduğu 3 katlı evin damına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Yaşlı adam hayatını kaybederken çevrede olayı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.