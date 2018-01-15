Eski emniyet müdürüne dokuz yıl hapis

Tekirdağ'da Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek meslekten ihraç edilip tutuklanan eski emniyet müdürü Murat Kocabıçak dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında, cemaatin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski emniyet eski müdürü Murat Kocabıçak, 2017 yılının Haziran ayında tutuklandı.

Kocabıçak, bugün Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya katılan Kocabıçak, savunmasında, yaklaşık 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, ByLock kullandığı iddialarını kabul etmedi. Kocabıçak, "29 yıldır emniyet teşkilatı içerisinde görev aldım. Emniyette görev aldığım süre içinde üstlerim dışında, kimseden emir almadım. Bu ülkenin insanının hayrına olacak işler yaptım. Ülkeme zarar verecek hiçbir kuruluş içinde yer almadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Murat Kocabıçak'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırdı.