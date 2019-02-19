Eski bakan Fikret Ünlü yaşamını yitirdi

Ecevit'in başbakanlığındaki 57'nci hükümette spordan sorumlu devlet bakanlığı yapan Fikret Ünlü yaşamını yitirdi.

Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü yaşamını yitirdi. Ünlü, vasiyeti üzerine Balgusan'da toprağa verileceği öğrenildi.

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Barış Ünlü’nün de babası olan eski bakan Fikret Ünlü, bir dönem Cumhuriyet gazetesinde spor yazıları da yazmıştı.

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü, Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de siyasete başlamıştı. 1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev almıştı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den Karaman milletvekili seçilerek parlamentoya girmiş, Ecevit'in başbakanlığındaki 57'nci hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olmuştu.