Erdoğan'ın 'yatay mimari' vaatleri lafta kaldı: Sınırsız kat izni verildi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sıkça gündeme getirilen 'yatay mimari ve yeşil alan' vaatleri henüz seçimler gerçekleşmeden unutuldu. Erdoğan, Ankara'da Hazine arazisine konut ve ticaret alanı yapılması için 'sınırsız kat izni' verdi.

31 Mart yerel seçimlerine giden süreçte, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında sıkça tekrar ettiği “yatay mimari ve yeşil alan” vaatleri henüz seçimler gerçekleşmeden unutuldu. Resmi Gazete’nin 10 Ocak’taki mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Eskişehir Yolu’ndaki Hazine arazisine konut ve ticaret alanı yapılması için “sınırsız kat izni “ verildi.

BİR GÜNDE 14 KARAR

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre Resmi Gazete’nin 10 Ocak’taki mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 imar planı değişikliği kararı yayınlandı.

KAT SINIRLAMASI YOK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın mülkiyeti kamuya ait arazilerle ilgili imar değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin kararlar arasında Eskişehir yolu üzerindeki kupon arazi de yer aldı. Daha önce üzerinde lojmanlar ve okul binası bulunduğu belirtilen Hazine’ye ait arazinin imar planı “iki buçuk emsalle kat sınırlaması olmaksızın konut ve ticaret alanı” olarak değiştirildi.

34 BİN METREKARELİK ARSA

Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlara dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin son grup toplantısında ifadeleri kullandı: “10 Ocak’ta mükerrerde yayınlamışlar ki çok kişi görmesin diye. Bizim genel merkezin hemen ön tarafında cadde üzerinde 34 bin 754 metrekarelik bir arsa var. Bu arsaya sınırsız kat yapılması imkânını veren Cumhurbaşkanlığı kararı. Erdoğan, hani sen ‘bizim kültürümüzle, örf, adetimizle bağdaşmıyor, bu yüksek binalara kim izin verdi’ diye bağırıyordun. Acaba Erdoğan’ın yerine başka birisi imza atıyor da onun haberi yok mu?"