Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taksim'de tekbirli 'ezan yürüyüşü'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşü 'ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler' iddialarıyla hedef göstermesinin ardından Taksim'de bir grup 'ezana uzanan eller kırılsın' sloganları ile yürümek istedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşü "ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler" sözleriyle hedef göstermesinin ardından Taksim'de bir grup “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganları ile yürümek istedi.

Eğlence mekanlarının bulunduğu Mis Sokak'ta tekbir getirerek yürüyen grup, “Ezana uzanan eller kırılsın” şeklinde slogan attı.

Grup, polis ile yaşanan arbedenin ardından dağıldı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Adana'da düzenlenen mitingde 8 Mart’ta Taksim’de polisin biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü ile ilgili “CHP ve HDP’nin öncülüğünde bir grup güya kadınlar için Taksim'de bir araya geldi, ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler. Bunlar hiç İstiklal Marşı okumamışlardır. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında onları alkışlar” ifadelerini kullanmıştı.