Erdoğan'dan ABD'ye Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

DİYANET AÇIKLAMASI

Bu hafta, yargı mensupları ile bir araya geldik. Kurumumuzun yeni hizmet binasının temelini attık. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ailesiyle ve çeşitli kesimlerden hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu programlarda ifrat ve tefrit noktasında dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü şekilde ifade ettik. Bu tartışma esasen bizim işimiz olmamalıydı ama konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu ortamda gönlümüz sorumsuzluklara rıza göstermedi. Önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz, ariflerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına bir kazanca dönüşecektir. Müslümanların meselelerini konuştuk, tartıştık. 14 Mart'ta 46. defa muhtarlarımız ile bir araya gelerek hasret giderdik. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı dönemimiz bitmeden ülkemizdeki tüm muhtarlarımızla bir araya gelmiş olmaktır.

AFRİN YANITI

ABD'li sözcü açıklama yapıyor, Afrin'de kaygılıyız diyor. Biz kaygımızı ilettiğimizde neredeydiniz?

Buyurun PYD'sini de YPG'sini de nasıl hallettik işte ortada. Bir taraftan siz bizim stratejik ortağız diyorlar, diğer yandan teröristle işbirliği yapıyor. Bizi aldatmaya kalktılar. 5 bin tır buraya silah soktunuz. Bize parasıyla vermediniz silahları, bunlara ücretsiz verdiler. Ve şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah mühimmat depoları... Aynı şekilde silah mühimmat evleri. Bak, bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ve bütün o mühimmat da şu anda yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek.

Fırat Kalkanı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, 2 bin kilometre karelik büyük bir bölgeyi sorun olarak bize sıkıntı veren bölgeyi, sorun olmaktan çıkararak bunları kontrolümüz altına aldık. Güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, El Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından kardeşlerimiz topraklarına dönmüştür. Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ay geçmeden şehir merkezini kontrol altına almış bulunuyoruz. Kılıç artıklarının ve patlayıcıların temizlenmesi için operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir.