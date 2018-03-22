Erdoğan: Hele bir 2018'i atlatalım

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim ve yerel seçim değerlendirmelerini aktardı.

AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın erken seçim ve yerel seçimlerde ittifak değerlendirmelerini köşesine taşıdı.

Selvi, Erdoğan'ın, ''AK Parti-MHP ittifakı yerel seçimlerde işleyecek mi? Yoksa AK Parti ve MHP yerel seçimlerde kıran kırana mücadele mi edecek?'' sorusuna, "Durun bakalım daha vakit var. Hele 2018’i bir atlatalım” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapacak mı? Afrin’de ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorulara cevap veriyor, geleceğe ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçime karşı olduğunu birkaç kez yazdık. Hatta, 'Nereden çıkıyor bu erken seçim tartışmaları' diye tepki gösterdiğini, 'Benim görev sürem ne zaman doluyor' diye sorduğunu, '2019’da' karşılığını alınca, 'E niye öne alalım o zaman' diye sorduğunu paylaşmıştık. Erdoğan, dün AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda erken seçim konusunda daha keskin bir ifade kullanıyor, 'Asla erken seçim yok. 2019 Mart’ta yerel seçim, Kasım’da genel seçimler yapılacak' diyor.

YERELDE GÖNÜLLÜ İTTİFAK

AK Parti-MHP ittifakı yerel seçimlerde işleyecek mi? Yoksa AK Parti ve MHP yerel seçimlerde kıran kırana mücadele mi edecek? Bu konu da gündeme geliyor. Milletvekilleri, 'Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP karşı karşıya gelebilir. Bu ittifak ilişkilerini zedeleyebilir' diyorlar. Erdoğan, 'Durun bakalım daha vakit var. Hele 2018’i bir atlatalım' diye karşılık veriyor ama yetinmiyor; yerel seçimde ittifak konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıyor.

'Devlet Bey’le çok iyi bir frekans yakaladık. Bu konuları Devlet Bey’le görüşüyoruz. Yerelde herkes kendi adayını çıkaracak. Bir sıkıntı olmaz. Biz de kendi yolumuza devam ederiz, onlar da. Beşeri münasebetlerimizi sürdürürüz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapacağız. Söz verdiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapmak. Yerelde de ittifak yapılması için bir şey konuşmadık. Önce 2018’i atlatalım hele. İş kendi mecrasında yürür. Kendi akışında gider. Çok net bir şey söylemeye gerek yok. Ama ittifakın yerelde de birbirini destekleme eğilimi var. Yerelde gönüllü bir ittifak olabilir' diyor. Böylece ittifak formülü netleşiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakı, yerel seçimde gönüllü ittifak.

Milletvekilleri cumhur ittifakının olumlu karşılandığı yönünde değerlendirmeler yapınca Erdoğan araya girip, 'İttifak olumlu karşılandı. Yabancı ve yerli araştırma kuruluşları da ittifakın tabanda olumlu karşılandığını tespit etti' diye konuşuyor. Ama bir oran vermiyor.

Ancak Erdoğan’ın ittifakla ilgili tek değerlendirmesi bu değil. Erdoğan, ittifakla ilgili söylentilere kulak asılmamasını istiyor, 'İttifakın ümmetin birliğine olumlu katkısı olacak. İttifakın Türkiye’de birliğe faydası olacak. Niyet hayırsa akıbet hayırdır. Bizim de niyetimiz hayırdır. Akıbet de hayır olur inşallah' diye konuşuyor."

Selvi'nin yazısının tamamı...