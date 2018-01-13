Erdoğan Bayraktar'dan 65 milyon liraya cami!

17-25 Aralık operasyonlarından sonra istifa eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, Trabzon'a yaptıracağı caminin 65 milyon lira tutacağını açıkladığı ifade edildi.

Erdoğan Bayraktar'ın, Trabzon'a yaptıracağı caminin 30 milyon değil, 65 milyon lira tutacağını açıkladığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Bayraktar, Trabzon Alemdar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğine kendisinin yanı sıra çocuklarının da üye olduğunu söyledi.

Derneğin 2-3 milyon lira gibi bir parasının olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu projenin başlaması için gereken rakam. Kalanı için Trabzon halkından destek isteyeceğiz. Onların da destek vereceğine eminiz. Hızla çalışmalara başlamak istiyoruz. Proje çok büyük bir proje ve 2019 yılına yetişmesi mümkün olmaz. Trabzon için yeni bir merkezden bahsediyoruz. 150 bin metrekarelik bir meydanı olacak. Caminin altı eğitim kompleksi olacak. Hep beraber caminin hızla yapılabilmesi için çalışacağız. Ben derneğin üyesiyim ve diğer üyelerle birlikte sürecin hızlanması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.