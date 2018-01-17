Emekilere ikramiye için son tarih

Otuz yıldan fazla hizmet süresi olan kamu emekçilerine ödenecek ikramiyeler için son başvuru tarihine kısa bir süre kaldı.

Hürriyet'ten Noyan Doğan, başvurunun son tarihinin 27 Ocak olduğunu dile getirdi:

2015 yılından önce emekli olup da 30 yıldan fazla hizmet süresi olan, ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan emekli memurlar, 2017’nin Mart ayından

Başvuru yapanlara ikramiyelerinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenirken, ikramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018’in Mart ayında alacak. Bu haktan sadece emekliler değil dul ve yetimleri ya da kanunu varisleri de yararlandı, yararlanmaya da devam ediyor.

Geçen senenin başında çıkan yasa ile ek ikramiye alacaklara bir yıllık başvuru süresi tanında ve bu süre 27 Ocak’ta doluyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise geçersiz olacak, emeklilerin ek ikramiye hakkı da yanacak.