Elektrik Mühendisleri Odası: Elektrikte de tanzim satış uygulaması olsun

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, AKP iktidarı döneminde elektrik fiyatlarına gelen zamları hatırlatarak yaptığı yazılı açıklamada, "Buradan iktidara sesleniyoruz; elektrikte, suda, doğalgazda da tanzim satışları başlatılsın!" ifadelerini kullandı. 15 yılda elektiriğe gelen zammın yüzde 240 olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 2004'te aylık 250 kilovat kullanım karşılığında ödenen fatura 39.5 TL iken, 2019 yılında aynı kullanım karşılığında ödenen faturanın 134.25 TL'ye ulaştığı belirtildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamanın 'Elektrik Zampiyonu AKP' başlıklı bölümünde "AKP iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar elektrik zamlarıyla yurttaşların belini bükmeye, uluslararası ve yerli sermaye yanlısı politikalar ile emekçilerin her geçen gün canını yakmaya devam ediyor. 17 yıllık AKP iktidarında; iğneden- ipliğe, elektrikten doğalgaza, soğandan ekmeğe her şeye zam yapılmış, yurttaşlar en temel gereksinimlerini temin etmek için ödedikleri faturalar yüzünden günden güne yoksullaşmıştır" denildi.

'ELEKTRİK 15 YILDA YÜZDE 240 ZAMLANDI'

Son 15 yılda elektriğe yapılan zam oranlarını hatırlatan şube, "2004 yılında meskenlerde tek terimli/tek zamanlı elektrik TL/kWh birim fiyatı 0,158 TL/kWh iken 2008 yılında bu fiyat 0,189 TL/kWh'ye, 2012 yılında ise 0,299 TL/kWh'ye yükseldi. 2013 yılına geldiğimizde elektrik birim fiyatı 0,359 TL/kWh, 2015 yılında 0,393 TL/kWh, 2016 yılında 0,407 TL/kWh, 2018 yılında ise 0,448 TL/kWh'ye, 2019 yılında 0.537 TL/kWh'e yükselerek 15 yılda ortalama yüzde 240 oranında artış olmuştur. Yani halkımız 15 yılda sadece elektrik birim fiyatında yüzde 240 daha yoksullaşmıştır" dedi.

2004'DE 39 TL OLAN FATURA 2019'DA 134 TL

Dört kişilik bir ailenin 2004 yılında aylık 250 kilovat kullanım karşılığında ödediği faturanın 39.5 TL olduğunu, 2019 yılında ise aynı kullanım karşılığında ödenen faturanın 134.25 TL'ye ulaştığını belirten şube, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Ekonomik krizle boğuşan, parasının hiçbir kıymeti kalmayan dar gelirliler tanzim satışlarda sebze meyve kuyruğunda ömür tüketirken iktidara yakın birileri ihalelere girerek, devletten nemalanarak, rant içeren devasa projeleri kaparak günlerini gün etmektedirler. Buradan iktidara sesleniyoruz; elektrikte, suda, doğalgazda da tanzim satışları başlatılsın! Halka ucuz, temiz, ulaşılabilir elektrik, doğalgaz satışları tanzim satış kanalıyla sunulsun."