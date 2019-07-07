Düğünde kaçırılan genç kadın mısır tarlasında yaralı olarak bulundu

Adana’da bir düğünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 18 yaşındaki R.T. bir mısır tarlasında yaralı olarak bulundu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir yakınının düğününde kimliği belirsiz kişilerce otomobille kaçırılan 18 yaşındaki R.T. bir mısır tarlasında yaralı olarak bulundu.

Gölbaşı Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasından, yardım isteyen bir kadın sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekiplerinin R.T’yi hafif yaralı olarak bulduğu, R.T’nin Hürriyet Polis Merkezi’ne götürüldüğü bildirildi.

Polis merkezine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan R.T., Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.